ストロークス the strokes Tシャツ ビンテージ 当時モノ ...

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商品詳細
ストロークスの当時モノのTシャツです。2000年代初期に新品で購入し、気に入っていたのでそれなりの頻度で着用した後に洗濯して自宅で保管しておりました。2002年のコピーライトがプリントされています。保管状態はそこまで悪くないのですが、着用感はありますので古着にご理解のある方のみの購入をオススメします。ボディカラー:オフホワイト(真っ白ではなく若干黄色味がかった白です。購入時からそういう色味でした。)バンドロゴカラー:ブラックサイズ：S(肩幅44cm、身幅45cm、着丈65cm)
http://narcologia.ru/goods/reboot387336.html
http://narcologia.ru/goods/Adder374875.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement677099.html
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