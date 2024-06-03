KENZO カットソー メンズ レディース ロゴ

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着丈72身幅55値下げ不可■デザインカッコいい！！言うことなしかと。 激レア 廃盤宅急便、ネコポス、コンパクトのどれかで発送★中古品、古着ですよ！！■傷、汚れなどは隠してませんが見落としてしまうような軽微なものは、古着ということで理解して下さる方おねがいします 過度なコンディションは記載してますし、状態を選択し出品してます。★断捨離の為出品します。 基本的に明らかな傷、取れない汚れ等は記載してあります。ーーーーーーーーーーーーーーー●サイズ：タグ表記 サイズ●素材： 画像参照★状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。安心に安全にお届けする為には必ず送料がかかります。限定版リミテッド処分価格割引まとめ売り半額セール最終価格アメカジ、ビッグサイズ、フーディーチャンピオン、オーバーサイズアディダス、THRASHER、ナイキアウトドア、フーディ、オーバーサイズデニム、パーカー、デカロゴ、プーマ、アークテリクス、marmot、マムート、ルコック、レゴ、AVIREX、ヴィヴィアン・ウエストウッド、LACOSTEラルフローレン