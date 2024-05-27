メンズウェディング小物（サスペンダー、アームバンド、手袋、チーフ、カフスボタン）

新郎用小物一式です。ワイシャツはMサイズ、サスペンダーはLサイズです。ホテルブレンストンコートの式場で購入したものです。結婚式当日着用しクリーニング済みです。すぐに発送できますが、ゴールデンウィーク期間はご相談ください。



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