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メンズウェディング小物（サスペンダー、アームバンド、手袋、チーフ、カフスボタン）
商品番号 O61724216778
商品名

メンズウェディング小物（サスペンダー、アームバンド、手袋、チーフ、カフスボタン）
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新郎用小物一式です。ワイシャツはMサイズ、サスペンダーはLサイズです。ホテルブレンストンコートの式場で購入したものです。結婚式当日着用しクリーニング済みです。すぐに発送できますが、ゴールデンウィーク期間はご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador922006.html
http://narcologia.ru/goods/navigate14030.html
http://narcologia.ru/goods/ordering731879.html

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