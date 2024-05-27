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- 90’s OLD VANS Tシャツ made in usa
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商品詳細
◾️商品概要90年代のオールドバンズロゴTシャツUSA製◾️生地、カラーコットン100%プリントTシャツベースカラー···ホワイト◾️サイズ表記:M実寸(cm)身幅50着丈65肩幅45袖丈23なかなか出てこないオールドバンズ。プリントが最高な1着。若干のシミ、ピンホールありですが気にならない程度だと思います。
http://narcologia.ru/goods/choice165785.html
http://narcologia.ru/goods/passionate886413.html
http://narcologia.ru/goods/organization936062.html
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VANS 90s Anvilボディ コットンTシャツ Made In USA | IMPERIAL
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