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90’s OLD VANS Tシャツ　made in usa
商品番号 L33964789730
商品名

90’s OLD VANS Tシャツ　made in usa
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️商品概要90年代のオールドバンズロゴTシャツUSA製◾️生地、カラーコットン100%プリントTシャツベースカラー···ホワイト◾️サイズ表記:M実寸(cm)身幅50着丈65肩幅45袖丈23なかなか出てこないオールドバンズ。プリントが最高な1着。若干のシミ、ピンホールありですが気にならない程度だと思います。
http://narcologia.ru/goods/choice165785.html
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