VALENTINOヴァレンティノ　財布 ストラップ付

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商品詳細
VALENTINOネックホルダーウォレットブラックサイズ:横幅16cm×高さ9cm×厚み2.5cmストラップ：約50cm仕様:札入れ×1、小銭入れ×1、カード入れ×1、その他ポケット×2、外側ポケット×1付属品なしVLTN
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