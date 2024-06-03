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VALENTINOヴァレンティノ　財布 ストラップ付
商品番号 U52930768538
商品名

VALENTINOヴァレンティノ　財布 ストラップ付
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 13,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VALENTINOネックホルダーウォレットブラックサイズ:横幅16cm×高さ9cm×厚み2.5cmストラップ：約50cm仕様:札入れ×1、小銭入れ×1、カード入れ×1、その他ポケット×2、外側ポケット×1付属品なしVLTN
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