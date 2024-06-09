新品Supreme GoreTexコラボ コーデュロイ6パネルキャップ ブラウン

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商品詳細
プロフィール必読シュプリームの21AWGORE-TEXCorduroyClassicLogo6-Panelです。新品未使用です。サイズはフリーです。カラーはブラウンのコーデュロイです。クラシックロゴとサイドのゴアテックスロゴは刺繍です。ワークキャップではなく6パネルなのでいろいろなスタイルに合わせやすいと思います。シュプリーム、ストリート系好きな方にぜひいかがでしょうか？素材···ナイロンカラー···ブラウン形···ベースボール#supreme#supremegoretex#goretex
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