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CASTELBAJAC カステルバジャック 牛革 2つ折り財布 ブラック
商品番号 X72717264371
商品名

CASTELBAJAC カステルバジャック 牛革 2つ折り財布 ブラック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※この他にもサイズ違い、色違い等を多数出品中です。複数割引、お気軽にお問い合わせ下さい。ブランド：CASTELBAJACカステルバジャックコンディション：新品未使用表記サイズ：約W11.5×H9×D2.5cmディテール：内側：札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×4差し込みポケット×3カラー：ブラック素材：牛革馬革
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