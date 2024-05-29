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ゴローズ　角型小銭入れ　マチなし　OLD 財布
商品番号 P27696700747
商品名

ゴローズ　角型小銭入れ　マチなし　OLD 財布
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 33,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25年ほど前にフラワーコンチョを自身購入しその際に財布も購入してつけていただきました。、何度か来店してアポロコンチョをカスタムしてもらった物です。色は赤茶で紐もゴローズでトップを購入した際についてきた物になります。
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ゴローズ　角型小銭入れ　マチなし　OLD 財布
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