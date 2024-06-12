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【KEBOZ】人気デザイン!!　センターロゴ　オーバーサイズ　XL相当　Tシャツ
商品番号 L55551774210
商品名

【KEBOZ】人気デザイン!!　センターロゴ　オーバーサイズ　XL相当　Tシャツ
ブランド名 ケボズ
特別価格 税込 4,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。♛閲覧いただいた皆様にお得な情報♛当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています!!割引金額の詳細はプロフィールからご確認下さい(^^)90s90年代をはじめ、トレンドなジャケットやスウェット、パーカーをメインにメンズからレディース、ユニセックスな商品まで揃えております！似たようなジャンルの商品をお探しの方はこちらから↓#古着屋LucidaTシャツ▪️説明▪️【KEBOZ】旭川出身のKenboこと川村健一さんが「自身の着たい服を作る」をコンセプトに,自らのルーツである野球や地元の旭川,影響を受けた映画・音楽などをテーマにアイテムを展開する新鋭ブランド”KEBOZ(ケボズ)”。派手な配色やグラフィックプリントを取り入れたアイテムが多く,遊び心あるスタイルや雰囲気が今の流行とマッチしており,ストリートファッションを好む若い世代から絶大な人気を得ています。KEBOZkebozケボズセンターロゴワンポイントロゴコムドットゆうたストリートtシャツｔシャツカットソーused古着春物夏物。▪️ブランド▪️KEBOZ　ケボズ▪️サイズ▪️【L】　　（※XL相当）着丈:74身幅:64肩幅:66袖丈:26▪️カラー▪️ホワイト　ピンク　ブルー　/　白　青※写真とは若干色味が異なる場合がございます。▪️素材▪️コットン100%▪️状態▪️ランク【A】　使用感はほとんどありません。目立つ傷や汚れ等もございません。usedとしては非常にコンディションの良いアイテムです!古着初心者の方にもご着用可能な一着です^^※写真と合わせてご参考にお願い致しますお取り引き詳細に関しましてはプロフィールをご覧下さい‼︎こちらにもオススメ商品を大量出品中です(\u003e◡\u003c)#古着屋Lucida　その他質問等ございましたらお気軽にコメント下さい！
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