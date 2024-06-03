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LOUIS VUITTON ポルトフォイユ・ブラザ エピ 長財布
商品番号 G15436910201
商品名

LOUIS VUITTON ポルトフォイユ・ブラザ エピ 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONポルトフォイユ・ブラザエピ長財布M66542PF.BRAZZAEPINOIR国内正規直営店にて購入致しました。定価96800円1ヶ月に満たない期間のみ使用しました。目立った汚れ傷はございません。詳細は写真にてご確認下さい。#ルイ#ヴィトン#ビトン
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