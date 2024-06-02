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ポールスミス バルーンバニーエンボス 二つ折り財布 ブラック 黒
商品番号 R31385059826
商品名

ポールスミス バルーンバニーエンボス 二つ折り財布 ブラック 黒
ブランド名 ピーエスポールスミス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの2つ折り財布です。1年ほど使用しました。目立った傷などはありませんが、若干の使用感はありますのでご了承ください。箱がないので商品のみの発送となります。よろしくお願いします。■サイズ約縦8.5cm 横9.5cm 厚み3cm■仕様ボックス小銭入れ札入れ×1カード収納×6■機能スナップボタン開閉　■素材牛革#ポールスミス#財布#ハイブランド#グッチ
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate845948.html
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http://narcologia.ru/goods/symmetric779945.html

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