ポールスミス バルーンバニーエンボス 二つ折り財布 ブラック 黒

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商品詳細
ポールスミスの2つ折り財布です。1年ほど使用しました。目立った傷などはありませんが、若干の使用感はありますのでご了承ください。箱がないので商品のみの発送となります。よろしくお願いします。■サイズ約縦8.5cm 横9.5cm 厚み3cm■仕様ボックス小銭入れ札入れ×1カード収納×6■機能スナップボタン開閉 ■素材牛革#ポールスミス#財布#ハイブランド#グッチ
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