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商品詳細
材質:スターリングシルバー/10Kゴールド×タイガーアイアメリカ製の1920-40年代頃のリングです。サイズは18です。ローマ神話における戦と農耕の神、マルスがタイガーアイに彫刻されたリングです。アンティークのため、それなりに傷がございます。
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ヴィンテージリング マルス タイガーアイ | ncrouchphotography.com
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