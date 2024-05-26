新品未使用品【BARBA/バルバ】スーツ

大阪ストラスブルゴにて購入後、新品未使用未修理のまま保管してました。パンツは1プリーツです。ベーシックなダークグレースーツでリクルートにも最適です。春秋冬用です。◼️色【ダークグレー】◼️サイズ【48】肩幅【45cm】身幅【51cm】着丈【72cm】袖丈【63cm】ウエスト【85cm】股上【22cm】股下【93cm】裾幅【18cm】素人採寸◼️素材【写真参照】◼️付属品【ボタン一式、ガーメントケース、ハンガー】ハンガー不要の場合は送料込みにします。◼️購入価格【17万円程度】#ふーさんのアイテムはこちら



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