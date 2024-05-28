VANS ERA バンズ　スニーカー　USA企画 新品未使用タグ付 28cm

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メルカリ 良かった評価390以上 残念だった評価0ご覧いただきありがとうございます。トラブルをさけたいので、本当にお手数ではございますが、最後まで読んで下さい。過去の取引履歴からも分かる通り、当方が取扱う商品は全て正規品です。VANSERAPIGSUEDEバンズエラピッグスエード品番 VN0A5KX5BEFこちらはUSA企画商品になりますカラー WINEサイズ 28cmUS10新品未使用付属品専用箱（ヘコミあります）包装紙タグ取扱説明書素材 スエード※ABCマートで新品購入時から、箱にヘコミがあります。画像で確認してください。ヘコミが気になる方はトラブルになるので、絶対に買わないでください。スイスのHeiQ社とアメリカのDuPont社が共同開発した、環境に優しい製法の撥水加工\"HEIQECODRY\"が施されています。バンズ(VANS)の「エラ(ERA)」は、スケーターたちのアイデアによって開発された一足。スケートシューズとしての機能を求められながらも、上質な履き心地であることから現在ではジャンル問わず多くの人に愛用されています。【出品者からのお願い】トラブルをさけたいので、商品説明をしっかり読んでください。メルカリの評価は、良い評価のみなので、購入の参考にしてください。スマホの性能、撮影時間や場所により、実際の色とピッタリ一致するのが難しいです。わからない事や気になる事は、購入前に必ず、質問してください。購入後に質問されてもトラブルになるので困ります。マナーを守って取引お願いします。出品中のブランド#VANS#ERA#ヴァンズ#バンズ#エラ#NIKE#AirJordan#ナイキ#コラボ#エアジョーダン1#travisscott#オフホワイト#offwhite#エアマックス#supreme#ダンク#dunk#JORDAN#ザノースフェイス#ステューシー#supreme#アウター#ジャケット#スウェット#パーカー#Tシャツ#デニム#パンツ#スニーカー#バッグ#キャップ#ダウンジャケット#ブーツぜひ他の出品物も見てください