FUCT ウールヴィンテージベースボールキャップ 91 フェルトロゴ

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商品詳細
FUCTのウールキャップ。ヴィンテージベースボールキャップのようなカラー配色とウール感が特徴。レザーベルトでサイズ調節可能。◼️ブランド：FUCT◼️カラー：ネイビー×ホワイト（アイボリー）◼️サイズ：フリー【cm】◼️状態：素材の特性上毛羽立ち感があります。全体的にはまだまだ良好です。素材...ウール
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