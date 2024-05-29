コインリング　竜50銭銀貨　明治

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日本古銭銀貨 明治時代の50銭銀貨旭日50銭よりも直径が大きい為、よりボリュームのあるリングとなります銀純度80パーセントの銀貨を使用したシルバーリング外側年号と額面、竜の模様、大日本の文字内側 菊紋模様標準サイズ18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、25号オーバーサイズ14号、15号、16号、17号26号、27号、28号、29号（追加加工代がかかります）リング幅9.5mm#DeppCoinタグの後にサイズ等を入れて頂きますと一覧を検索できますのでご利用下さい。サイズ変更についてコメント頂ければある程度サイズ変更が可能です。お気軽にコメント下さいサイズアップで平型に、サイズダウンで樽型になります。サイズ直しについてリングを使用してみた際、サイズが合わなかった場合は、若干のサイズ直しも無料で可能ですので、お申し付けください。往復分送料に関してはご負担を御願い致します。古着オーダー他にもコインで作った指輪を多数出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ宜しく御願い致します