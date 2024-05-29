Barbour バブアー ビデイル 34

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商品詳細
美品です。5回しか使っておりません。BarbourバブアーワックスコーティングジャケットBEDALE34買ってすぐショート丈を購入したため、こちらは使わなくなり出品することにしました。購入日：2022年10月30日購入場所：札幌ステラプレイス価格：5万3900円
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