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Barbour バブアー ビデイル 34
商品番号 S73754935267
商品名

Barbour バブアー ビデイル 34
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品です。5回しか使っておりません。BarbourバブアーワックスコーティングジャケットBEDALE34買ってすぐショート丈を購入したため、こちらは使わなくなり出品することにしました。購入日：2022年10月30日購入場所：札幌ステラプレイス価格：5万3900円
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