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coach 長財布 メンズ
商品番号 H71625758245
商品名

coach 長財布 メンズ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

2年前に夫が購入しましたが、二つ折りに変えた為、出品しましまた。出かける時はほぼ持ち歩いていないので、美品だと思います。ご理解ある方にお譲りいたします。元値　19800登録情報外装素材キャンバスコーティングインナー素材レザークロージャータイプ無しこの商品についてタテ:9.5cmXヨコ:19cmXマチ:2cmカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布素材···本革
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