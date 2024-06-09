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ラルフローレン　キュービック　ジルコニア　ピアス
商品番号 E49369852456
商品名

ラルフローレン　キュービック　ジルコニア　ピアス
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材はシルバーです。片方のポストが若干曲がってますが使用には問題ありません。直径約6mm
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