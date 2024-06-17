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Jordan Luka1 PF 28.5cm シグネチャーモデル
商品番号 B25463936049
商品名

Jordan Luka1 PF 28.5cm シグネチャーモデル
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アウトソールに剥がれと、少しヒビがあるためこのお値段で提供させていただきます。カラー:WHITE/MTLCSLVR-NTRQ-BRTCRMSN
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