Jordan Luka1 PF 28.5cm シグネチャーモデル

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商品詳細
アウトソールに剥がれと、少しヒビがあるためこのお値段で提供させていただきます。カラー:WHITE/MTLCSLVR-NTRQ-BRTCRMSN
http://narcologia.ru/goods/hesitantly958984.html
http://narcologia.ru/goods/waveform881517.html
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