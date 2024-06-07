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ウルトラ怪獣シリーズ　MG5
商品番号 B31588085681
商品名

ウルトラ怪獣シリーズ　MG5
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ...ゴジラ/ガメラ/その他怪獣特徴...ソフビBANDAI　1999年製。子供が使用したモノです。それなりの。傷、塗装ハゲ、ソフビの変形など有る為。神経質な方の入札はご遠慮ください。
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