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patagonia パタゴニア レトロX 【Lサイズ】
商品番号 G92225830722
商品名

patagonia パタゴニア レトロX 【Lサイズ】
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアレトロX2,3回程度しか着用していないので状態は悪くないです。新品とほぼ変わらないのでとてもお買い得です。素人保管なので神経質な方はお控えください。サイズはLで大きめの作りになっています。中にパーカーなどを着たい方にはおすすめです。サイズの詳細は画像の4枚目にあります。フリークスストアで購入しました。正規品です。値下げ等も検討致しますので気軽にコメントどうぞ。定価37800円カラー···ホワイト襟···スタンドカラージップ・ボタン···ジップアップ季節感···冬フード···フードなし柄・デザイン···無地素材···ボア
http://narcologia.ru/goods/cowpox317439.html
http://narcologia.ru/goods/septet75519.html
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