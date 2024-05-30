VINTAGE STETSON Stratoliner vita 7 56cm



2023年最新】ステットソン ストラトライナーの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ステットソン ストラトライナーの人気アイテム - メルカリ



ステットソン ストラトライナー ヴィンテージ フェドラ ハット【Royal Stetson Stratoliner】【1950's-】7 1/4 Tan ステットソン ストラトライナー ヴィンテージ フェドラ ハット【Royal Stetson Stratoliner】【1950's-】7 1/4 Tan



E.40's STRATOLINER VITA(NOS-58CM), THE FIFTH STREET MARKET E.40's STRATOLINER VITA(NOS-58CM), THE FIFTH STREET MARKET



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【注意事項】値段交渉開始後の質問はお控えください。気になる点を確認してから値段交渉を開始してください。値段交渉は希望額を必ずご提示ください。即買い優先です。専用、取り置きはしません。ヴィンテージハット多数出品中です。#RoadWarriorTheHatterスペシャルヴィンテージアイテムE40sストラトライナーヴィタフェルトミディアムグレーです。誰もが探す人気の型のマストアイテムです。ジョニーデップ着用でもお馴染み、定番のストラトライナーですが、40年代前半のstratolinervitafeltは大変貴重であまりお目にかかれません。ソフトで型決まりの良い素晴らしいファーフェルトボディです。ブリムの表情も自由自在です。これぞヴィタフェルト！ブリムエンドのみクイっと立ち上げることでかなり調整が効きますし、思いのほか重要な要素ですが、これができるフェルトは一握りです。6.8cmワイドブリムに12cmのハイクラウン、ヴィンテージらしい絶妙な存在感を放ちます。使用感強めの個体でクラウントップに穴空き、色抜け等のダメージがあります。この頃の個体はスウェットバンドがダメになっていることが多いですが、しっかりステッチも保っており、このままご使用頂けます！天井のシールも残った希少品です。サイズタグ:キーホールタグ7実寸は表記通りの56cm程です。クラウン:12cmブリム:6.8cmリボン:1cm詳細の画像を掲載しています。画像にてよくご確認ください。気になる点は必ず質問してください。ヴィンテージ品であることをご理解の上ご購入ください。※ヴィンテージvintagestetsonステットソンストラトライナーヴィタウィペットwhippetopenroadオープンロードグレー灰色シルバーベリーsilverbellyhatハットfedoraフェドラワイドブリムロングブリムハイクラウンビーバーbeaverroyalロイヤル565771/8ジョニーデップ30s40s50s