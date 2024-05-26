メゾンマルジェラ MM6白ロゴ男女兼用　lサイズ　Tシャツ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。即購入可能です。ご購入いただいてから24時間以内の発送を心がけております。♡早い者勝ちの商品になります！♡即購入OKです！♡新品未使用(検品\u0026撮影のため開封する場合もあります)S:肩幅54cm身幅56cm着丈72cm袖丈22cmM:肩幅56cm身幅58cm着丈74cm袖丈23cmL:肩幅58cm身幅60cm着丈76cm袖丈24cm【注意事項】*海外正規取り扱い店舗様から購入しております。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めください。*輸送時、専用箱やカードに多少のシワ、凹みや汚れがつく場合が御座います。いずれも使用上問題は御座いませんので、ご了承くださいませ。*お値下げ商品もありますので、宜しければご覧下さいませ。*出品迷ってるのと、他のサイトにも出品中の為突然削除する場合ございます。即購入OKで早い者勝ちになります。*ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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