ボッテガヴェネタ キーリング キーホルダー トライアングル グリーン レザー

ご覧いただきありがとうございます♪他にも出品しておりますので良ければ見ていってください。○アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタキーリングチャームバッグチャームキーホルダー金具三角ロゴサークルロゴゴールド金具レザー本革グリーン緑色メンズレディース付属品なし○状態汚れがありますがキーリングとしてはまだまだお使いいただけます。○カラーグリーン緑色※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性ある点、ご了承ください。○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品：本体のみ○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）ストア商品鑑定済み商品です。カラー···グリーン管理NO0719-0831-0801-0297



ボッテガヴェネタ トライアングル キーリング レザー ダークグリーン | フリマアプリ ラクマ



お気にいる】 ボッテガヴェネタ キーリング レザー グリーン ...



現行 超レア】ボッテガヴェネタ キーリング トライアングル グリーン ...



□美品□ BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ トライアングル レザー ...



Bottega Veneta レザー キーリング グリーン-



Bottega Veneta - 【中古】Bottega Veneta ボッテガヴェネタ レザー ...



ボッテガヴェネタ（BOTTEGA VENETA）トライアングル｜キーリング ...



❤️ボッテガヴェネタ❤️トライアングル キーリング キーホルダー ...



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ トライアングルキーリング ボッテガヴェネタ 高速配送



国内発送 BOTTEGA VENETA トライアングル レザー キーリング 7色 ...



極美品・現行モデル】 ボッテガヴェネタ トライアングル キーリング ...



ボッテガヴェネタキーホルダー トライアングル キーリング ラムスキン メタル(ＧＰ) パラキート グリーン緑 40802056374 | フリマアプリ ラクマ



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ キーリング キーホルダー緑-



ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA トライアングル キーリング ...



ほぼ未使用 ボッテガヴェネタ キーホルダー キーリング トライアングル ...