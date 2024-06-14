ボッテガヴェネタ キーリング キーホルダー トライアングル グリーン レザー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪他にも出品しておりますので良ければ見ていってください。○アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタキーリングチャームバッグチャームキーホルダー金具三角ロゴサークルロゴゴールド金具レザー本革グリーン緑色メンズレディース付属品なし○状態汚れがありますがキーリングとしてはまだまだお使いいただけます。○カラーグリーン緑色※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性ある点、ご了承ください。○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品：本体のみ○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）ストア商品鑑定済み商品です。カラー···グリーン管理NO0719-0831-0801-0297
http://narcologia.ru/goods/Taipei740371.html
http://narcologia.ru/goods/enquire319189.html
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