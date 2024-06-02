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美品✨ヴィヴィアンウエストウッド DL スーツ セットアップ オーブ 裏地総柄
商品番号 G23936488321
商品名

美品✨ヴィヴィアンウエストウッド DL スーツ セットアップ オーブ 裏地総柄
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます彡■商品ヴィヴィアンウエストウッドVIVIENNEWESTWOODセットアップスーツDLオーブメタルボタン変形激チャラ裏地総柄メンズレディースユニセックス刻印ボタンボルドーレッド赤■サイズサイズ：44Sサイズ相当ジャケット肩幅42cm袖丈63cm着丈66cm身幅46cmパンツウエスト76cm股上26cm股下54cmわたり幅30cm裾幅19.5cm平置き実寸。着画はお断りします(T^T)■カラーブラック黒■素材表地毛　100%裏地キュプラ　100%■状態used品のため若干の使用感、小傷はございますが、特に目立った傷汚れはなく、まだまだ長くお使いいただけます♪中古品のため神経質な方はご遠慮ください(T^T)■配送簡易包装にて2〜3日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますので、ご了承下さい。■ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理No.T27500
http://narcologia.ru/goods/providence981494.html
http://narcologia.ru/goods/composite617854.html
http://narcologia.ru/goods/flight215428.html
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