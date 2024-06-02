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商品詳細
ナイキ エアマックス2090 28㎝画像の通り非常にきれいです。クッション性にすぐれ疲れにくいです。２,３回使用のみサイズが合わなかった為出品いたします。新品同様ですが中古品であることをご理解いただける方よろしくお願いします。
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