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美品　バンドTシャツ　KEVIN WESTENBERG　90s 　Bush
商品番号 T97406638351
商品名

美品　バンドTシャツ　KEVIN WESTENBERG　90s 　Bush
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージの90sバンドTシャツです。アメリカの写真家KEVINWESTENBERGバンドのジャケットや写真集を撮影する事も多く、こちらのTシャツはバンド\"Bush\"を撮影し、ヘビーウェイトのボディにプリントしたモノとなります。私自身あまり詳しいことはわかりませんが、デザインが気に入り、地元の古着屋で購入しました。興味ある方は是非購入をご検討ください。プリントが良く、デニムにこれ一枚でキマります。状態綺麗です。古着に慣れている方なら、問題なく着用できます。ビンテージ品にご理解方ある方のみ購入検討願います。肩幅　55袖丈21着丈79身幅58柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトバンT
http://narcologia.ru/goods/injure316667.html
http://narcologia.ru/goods/approximate828520.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless272159.html
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