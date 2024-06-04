Patagonia R3 パタゴニア ハイロフト フリース　デッドストック

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商品詳細
PatagoniaR3Hi-LoftJacketパタゴニアハイロフトジャケット○新品未使用品です。いつか着るつもりで、保管しておりました。廃盤となっており、なかなか新品未使用では入手困難かと思います。商品タグはありません。○カラー ブラック○サイズ Sよろしくお願い致します。
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