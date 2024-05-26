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PRADA SPORTS プラダスポーツ ボアブルゾン
商品番号 F30987118318
商品名

PRADA SPORTS プラダスポーツ ボアブルゾン
ブランド名 プラダスポーツ
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADASPORTSのボアブルゾンになります。ナイロンの切り替えがモードでカッコイイです。ナイロンのブルゾンはよく見かけますがボアのブルゾンは珍しいです。秋～冬まで長い時期着用して頂けると思います。ジップの持ち手ドローコードが欠損していますが、問題なく着用して頂けます。多少の毛玉あり。着丈74身幅70袖丈脇下から51素材···ナイロン素材···ボアカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップ
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