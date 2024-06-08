COACH財布 コーチ長財布 F77288 ダブルジップ メンズアウトレット品

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こんにちは(*^_^*)ご来店いただきまして、誠にありがとうございます。こちらの商品はアメリカロサンゼルスにあるシタデル・アウトレットで買い付けたものです。並行輸入品で、通関審査も受け、関税も支払っておりますのでご安心ください。有償にて国内正規店でのアフターケアも受けられます。ただし商品の使用状況や使用期間によっては修理不可の場合もございます。madeinChina/Vietnam（アメリカのブランドですが9割は中国製です。）【コーチCOACH F77288】【サイズ】約横幅：21cm高さ：11cmマチ：4cm【カラー】ブラック【素材】PVCレザー【仕様】ダブルファスナー開閉内側その1：ファスナーポケット×1マチ有りオープンポケット×1カード入れ×15クリアカード入れ×1オープンポケット×4内側その2：カード入れ×16札入れ×3ファスナー式小銭入れ×1オープンポケット×2※アイフォンプラス対応大容量タイプ【付属品】コーチ専用箱、COACHカード、COACH紙袋よろしくお願いいたします。