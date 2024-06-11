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【c637】希少80sUSA製！企業ロゴヴィンテージキャップ 日本未発売
商品番号 U88980036208
商品名

【c637】希少80sUSA製！企業ロゴヴィンテージキャップ 日本未発売
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#カオクロ_ハット【まとめ買い特典あり】3000円以上のキャップのまとめ買いの場合2個目を　−500円【価格交渉について】・『値下げ交渉不可』→みなさま平等にそのように対応してます。ご理解お願いしますm(__)m・そのかわりに、週に何度か値下げしていきます。【商品説明】80s〜トラッカーUSA製Fordフォード【カラー】ホワイト【状態】⚫︎全体的に薄汚れ前立てなしコットン生地※usから買い付けた古着です。完品お求めの方、古着に不慣れな方、ご遠慮いただいています。【ヴィンテージキャップの取扱い】やさしく丁寧に扱ってください。※アジャスターバリバリっと外すと破損します。※バイザー70s,80sのバイザーは紙製が多いです。折り曲げたり濡らしたりしないようにお願いします。プラスチック製のバイザーは、曲げるとパキッと割れることがあります。【サイズ】調整可能　フリーサイズ　ユニセックス頭周り　〜約60cm（スナップバック2つ留め）高さ　約11cm※日本人平均頭囲57-58cmのトルソーに被せて計測した結果です。【注意事項】★撮影環境、お手持ちのスマートフォンの画面により商品の色に若干の差があることご了承の上購入ください。★サイズについてもよくご確認ください。【以下、関連商品出品中】刺繍　パッチ　ワッペン　プリント　企業キャップダッドハット　フィッシャーマントラッカーキャップ　メッシュキャップ　ダッドハット　スポーツキャップ　Kproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップ
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