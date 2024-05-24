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- 煎茶道具 大日本沢田製 染付 猫文 煎茶碗 5客 まとめて Ｎ 5847
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商品詳細
種類...茶道具大きさ 高さ約4.7㎝ 幅約7.8㎝2客にひびが見受けられます。(画像8枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/passivity354683.html
http://narcologia.ru/goods/composite212654.html
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