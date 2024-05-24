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煎茶道具　大日本沢田製　染付　猫文　煎茶碗　5客　まとめて　Ｎ　5847
商品番号 E81952400862
商品名

煎茶道具　大日本沢田製　染付　猫文　煎茶碗　5客　まとめて　Ｎ　5847
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 6,174 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約4.7㎝　幅約7.8㎝2客にひびが見受けられます。(画像8枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/composite212654.html
http://narcologia.ru/goods/diamond802858.html
煎茶道具　大日本沢田製　染付　猫文　煎茶碗　5客　まとめて　Ｎ　5847
煎茶道具 大日本沢田製 染付 猫文 煎茶碗 5客 まとめて Ｎ 5847 - 陶芸
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