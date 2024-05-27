クロムハーツ ダガーハート ペンダントトップ CHP-22 ビヨンクール ...

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバー2009年にのセレクトショップにて購入。丸いリングが付いています。中古品になりますので、ご理解いただける方のご検討よろしくお願いします。付属品ハートダガー、黒い巾着、3枚目の写真のカード類
http://narcologia.ru/goods/monophonic260912.html
http://narcologia.ru/goods/diamond532258.html
http://narcologia.ru/goods/response560942.html
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