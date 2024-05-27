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クロムハーツ ダガーハート ペンダントトップ CHP-22 ビヨンクール
商品番号 R44298697809
商品名

クロムハーツ ダガーハート ペンダントトップ CHP-22 ビヨンクール
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 22,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー2009年にのセレクトショップにて購入。丸いリングが付いています。中古品になりますので、ご理解いただける方のご検討よろしくお願いします。付属品ハートダガー、黒い巾着、3枚目の写真のカード類
http://narcologia.ru/goods/monophonic260912.html
http://narcologia.ru/goods/diamond532258.html
http://narcologia.ru/goods/response560942.html

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