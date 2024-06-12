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【名作】NUMBER (N)INE ランチコート
商品番号 H51859280247
商品名

【名作】NUMBER (N)INE ランチコート
ブランド名 エヌエヌバイナンバーナイン
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナンバーナインの名作ランチコートです。黒のコーデュロイ生地に、大きなボア襟、袖裏の音符テープが激渋のかっこいいデザインです！ボア襟、肘にやや使用感はありますが、まだまだ十分に着用していただけます！サイズ3肩幅43㎝、身幅53㎝、袖丈66㎝、着丈75㎝藤原ヒロシ木村拓哉カラー...ブラックジップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし素材...コーデュロイ
http://narcologia.ru/goods/voiceless164659.html
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