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美品 ヨネックス パワークッション ウォーキングシューズ サイドジップ
商品番号 P75876362119
商品名

美品 ヨネックス パワークッション ウォーキングシューズ サイドジップ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】ヨネックス　YONEXパワークッション【形状】ウォーキングシューズサイドジップ【サイズ】26.0㎝アウトソール全長：アウトソール横幅：ヒール高さ：※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。【カラー】黒　ブラック【コンディション】使用感少なく美品と思います。写真を参考に判断をお願いいたします。【備考】シューキーパーは付属しません※中古ですので見落としによるキズ、汚れ等がある場合もございます。ご理解お願いいたします。※購入先　ブランドリユース店
http://narcologia.ru/goods/rouge224810.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful954051.html
http://narcologia.ru/goods/capitation920208.html

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