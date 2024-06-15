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クロムハーツ シルバーダブル925
商品番号 Q97535592774
商品名

クロムハーツ シルバーダブル925
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバークロムハーツのロザリオネックレストップのみの出品となります。目立った傷はございませんが、状態は写真確認の上ご購入ください。ブランド名：　CHROMEHEARTS（クロムハーツ）商品名：クロムハーツダブルCHクロススモールチャームペンダントシルバーSV925カラー：　シルバー素材：　シルバー（925）サイズ：　モチーフ約W22mm×H45mm付属品：　/本品のみ材質···シルバーカラー···シルバー
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