クロムハーツ シルバーダブル925

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバークロムハーツのロザリオネックレストップのみの出品となります。目立った傷はございませんが、状態は写真確認の上ご購入ください。ブランド名： CHROMEHEARTS（クロムハーツ）商品名：クロムハーツダブルCHクロススモールチャームペンダントシルバーSV925カラー： シルバー素材： シルバー（925）サイズ： モチーフ約W22mm×H45mm付属品： /本品のみ材質···シルバーカラー···シルバー
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