Justin Davis Dream crown ネックレス

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商品詳細
ジャスティンデイビスドリームクラウンネックレスチェーン40cmこちらで美品をお譲りいただきましたが妊娠の為出品当方は未使用ですシルバー特有の小傷はありますが他特筆するような難はありません付属品なし値下げ交渉不可
http://narcologia.ru/goods/Taipei123971.html
http://narcologia.ru/goods/slide294287.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual537446.html
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