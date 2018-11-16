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【HERGOPOCH エルゴポック】メンズ二つ折り財布（日本製/革）
商品番号 H66069933431
商品名

【HERGOPOCH エルゴポック】メンズ二つ折り財布（日本製/革）
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルゴポックの二つ折財布です。箱あり。購入時は26,000円くらいだったように思います。（はっきり覚えていません）●写真2,3枚目のとおり、中に入っていたカード類により財布全体に曲がり跡があります。（その分、経年による革の良さは出ているかと思います）●小さなキズ・汚れ・色移りなど、使用感がかなりあります。色は落ち着いたオリーブグリーン、内側は明るいブラウン。喫煙なし。カラー···オリーブグリーン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革日本製MADEINJAPAN
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