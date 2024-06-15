ソメスサドル　キーホルダー

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商品詳細
1年くらい鍵につけておりましたので使用感はあると思います。目立った汚れはないかと思いますが細かい傷等見落としありましたら申し訳ありません。箱や付属品などはありません。キーホルダーのみになります。中古品をご理解頂きご了承頂けましたら是非よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond524258.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral450832.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral645332.html
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