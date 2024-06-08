90S ヴィンテージ　企業モノ　トラッカー　メッシュ　キャップ　フェス　ゆるだぼ

90Sと思われるロゴトラッカーメッシュキャップになります。アメリカのテキサス州オースティンで毎年10月に開催されている、オースティン・シティ・リミッツ・ミュージック・フェスティバルのモノです！ボディ全体がとレッド系でフロントにはロゴプリントがあしらわれており神デザインです！ 90Sらしくフロントには紐もあしらわれております！このカラーリングどんなスタイリングにも合わせやすく使いやすいです！企業ロゴもめちゃ可愛いですね！アメリカの空気感を感じていただけるお品ですので、是非この機会にご検討ください。男性、女性問わず使いやすいと思います！これからの季節にデニム、シャツと合わせてもgoodですね！目立った汚れ等はありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(スナップバックで調整可能)被りは普通〜やや深めになります。キムタク木村拓哉ハーレーダビッドソンカーハートエディーバウアーフィッシングハンティングOLDGAPオールドギャップUSA製チャンピオンリバースウィーブ古着メンズレディースPaletownGoofycreationcomfortablereasonl.l.beanオーバーサイズシャツused古着ラルフローレンpoloアメカジpopeyeビッグシャツpoloralphbeamsMLBメジャーリーグ野球キャップMLBキャップNHL企業モノカレッジロゴ菅田将暉eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムコットンニットビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonpalacethegoodcompany700fill1ldkオモシーチャンネルタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNEL山田蓮ヤマダレンカラー···レッド形···ワーク



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