真天地開闢集団 ジグザグ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ 命 mikoto

真天地開闢集団ジグザグ×サンリオキャラクターズぬいぐるみ●命mikoto1種獲得後、袋に入れて保管しております。新品未使用ですがプライズ品の為、多少のキズやスレ等ある場合がございます。完美品をお求めの方は入札をお控えください。※発送の際に利用する梱包材にはリサイクル品を使用する場合がございます。商品が傷まない様に十分配慮致しますが、段ボールや包装紙等に使用感がある場合がございます。その際はどうぞご了承ください。※ぬいぐるみ等破損しにくい商品は衝緩材での梱包は省略させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。※発送サイズの規格の都合上、多少圧縮して発送する場合がありますのでご了承下さい。



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