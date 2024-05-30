ボッテガヴェネタ イントレチャート カードケース 名刺入れ レザー ブラウン

ご覧頂きありがとうございます♪○アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャート二つ折り２つ折り財布カードケースカード入れパスケース定期入れコンパクトウォレット名刺入れ編み込みメッシュイタリア製 メンズレディースユニセックス男女兼用レザー本革ダークブラウン濃茶○商品説明BOTTEGAVENETAのカードケースです。高級レザーを丁寧な手作業で編み込んだイントレチャート。 ○サイズ（約）タテ7.5cmヨコ11cm平置き実寸。採寸の多少の誤差はご了承下さい。○状態目立った大きなダメージのないお品です。若干の擦れ、小キズ以外はレザーの状態も良く、これからまだまだお使い頂けます◎⚠状態はあくまでも個人の主観になりますので商品画像をご確認下さい。○カラーダークブラウン 濃茶○素材レザー 本革○付属品 本体のみ（その他は撮影用になります）○購入先 ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品その他ネット購入ブランディアから購入、鑑定済み○配送安心の匿名配送、メルカリ便にて発送いたします。購入日から1〜2日程度の予定です。⚠こちらは使用された中古品ですので細かなダメージはご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。他の出品商品を見られます☺︎ ↓↓↓↓↓#macaronのバッグ小物気になることは、お気軽ににご質問下さい(⁎ᵕᴗᵕ⁎)素材···本革カラー···ブラウン



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