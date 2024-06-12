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キリスト　リング
商品番号 U40220672131
商品名

キリスト　リング
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イエスキリストがモチーフのリングです。１４〜１５号くらいのサイズです。下北沢の古着屋で購入しました。人の顔が立体になっているリングは珍しいと思います。表記はないですが、おそらくsilver925(sterling)です。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/enquire149289.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric527845.html
http://narcologia.ru/goods/pompous753923.html

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