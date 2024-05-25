アリゾナフリーダム T-120c Newイーグル（大）

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アリゾナフリーダムのNewイーグル（大）です。素材：シルバー（SV925）×ゴールド（K18）SIZE約：縦（尾先端～くちばし先端）39.5mm×本体厚1.5mm（一番薄い箇所）～4.8mm（中心部）×横（両翼最大値）84.5mm定価133540目立ったダメージはありませんが、中古品になります、古着に理解のある方よろしくお願います。※ケースはつきません。写真のアリゾナフリーダムの箱をおつけます。タディ、ゴローズ、Arizonafreedom、サード好きな方カスタムにいかがでしょうか？