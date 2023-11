【NEW BALANCE】MRL996AG（28）スニーカー　ニューバランス

管理番号:3958ご覧頂きましてありがとうございます。 (*n'∀')n❤<商品情報>☘サイズ/タグ表記 [平置き寸法](単位:cm) 28cm相当です アウトソール全長:30 アウトソール最大幅:9 ソール高さ:2 全高 :10.5 ☘素材/ スエードレザー メッシュ☘色柄/ ベージュ グレー ※映りの具合などで多少の違いが あるかもしれませんが ご了承下さい。m(__)m☘状態/ B やや使用感があり、写真10~12枚目汚れがありますS:ほぼ新品A:若干の使用感はあるが、状態の良いUSEDB:使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはないC:使用感と部分的に目立つダメージや汚れ※目視で確認している為、 汚れや傷等の見落としはご容赦下さいませ。トレンドや、大学や高校中学モデル着用美品流行レディースメンズシャツTシャツジレパテント男性ビッグロゴセーターニットジャケットビッグシルエットオーバーサイズビンテージばくくん小さい大きい90sパーティードレス派手差しアイテム華やかアイテム夏アイテムなど、厳選した商品を販売中。濃茶ダークブラウン黒ブラック白ホワイト紺ネイビー薄茶色ベージュなどのコア色から総柄桃ピンク赤レッドなど差し色も用意致しております。他にもセミナー冠婚葬祭結婚式デート夏用春用卒業就活就職入学面接通勤ビジネス仕事お葬式葬儀タキシードジャケパンベストなどのおしゃれかっこいいスーツアイテムイタリアフランスドイツ日本製も、ご用意しております↓#Rina古着店メンズくつ$$1480



