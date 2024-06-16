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Supreme NEW ERA 59FIFTYキャップ
商品番号 J28178358649
商品名

Supreme NEW ERA 59FIFTYキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supreme「SupremeNEWERA59FIFTYキャップ」になります。サイズは「8サイズ（63.5cm）」となります。6回着用しました。着用の度に手入れしていましまので、汚れ等はないと思われます。まだまだ使用できると思います。レシートはありませんがSupremeLAでの購入品です。もともと、ツバ部分のステッカーは貼られてなく、別で購入して貼りました。あくまでも素人目の検品となります。神経質なかたのご購入はお控えください。よろしくお願いいたします。カラー···レッド形···ベースボール
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