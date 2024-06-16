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スターリングシルバー　s925　虎　ネックレス
商品番号 X81849995170
商品名

スターリングシルバー　s925　虎　ネックレス
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロワー登録でお値引きします！詳しくはプロフィールをご確認下さい！※22年5月28日値引き額改定[数ある出品商品の中からこの商品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。パンダコッタナンテコッタちゃんと申します。よろしくお願いします。#パンダの絵をクリック⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆パンダコッタちゃんの商品を見てみるトップサイズ　3.0cm×2.5cmトップ素材　S925（刻印あり）チェーンの長さ　60cmチェーン素材　ステンレスカラー　シルバー【ネックレス、ブレスレット、指輪などアクセサリー類多数出品中♪どれも新品・未使用で美品♪】出品商品は、画面を下にスライドしてパンダの絵が出てきたらクリック♪　　　　　　　　または#パンダの絵をクリック⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆パンダコッタちゃんの商品を見てみる#ネックレス#ブレスレット#指輪#アクセサリー#新品#未使用#美品
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