スターリングシルバー　s925　虎　ネックレス

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商品詳細
フォロワー登録でお値引きします！詳しくはプロフィールをご確認下さい！※22年5月28日値引き額改定[数ある出品商品の中からこの商品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。パンダコッタナンテコッタちゃんと申します。よろしくお願いします。#パンダの絵をクリック⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆パンダコッタちゃんの商品を見てみるトップサイズ 3.0cm×2.5cmトップ素材 S925（刻印あり）チェーンの長さ 60cmチェーン素材 ステンレスカラー シルバー【ネックレス、ブレスレット、指輪などアクセサリー類多数出品中♪どれも新品・未使用で美品♪】出品商品は、画面を下にスライドしてパンダの絵が出てきたらクリック♪ または#パンダの絵をクリック⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆パンダコッタちゃんの商品を見てみる#ネックレス#ブレスレット#指輪#アクセサリー#新品#未使用#美品
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