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お値下★新品未使用　ルイヴィトン　コインケース　ブラック
商品番号 W51922271093
商品名

お値下★新品未使用　ルイヴィトン　コインケース　ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのコインケース　小銭入れ　タイガ新品未使用です。家族が手持ちのものが傷んでから使い始めようとしまい込んでいました。★再確認した際ベージュの保存袋が少し汚れがありました。外箱には購入時革紐が巻いてあったのでその跡がついてます。保管時に外れたので処分してます。財布には問題ありません。海外旅行で直営店で購入した正規品です。すり替え防止の為、返品交換はご遠慮ください。#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#コインケース
http://narcologia.ru/goods/update673295.html
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