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新品 ニューエラ エンゼルス オールスター2023 59FIFTY キャップ 8
商品番号 B95711092309
商品名

新品 ニューエラ エンゼルス オールスター2023 59FIFTY キャップ 8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年7月11日シアトルにて開催された、2023MLBオールスターゲームのワークアウトキャップ。。選手がフィールドで着用するものと同様の素材を使用したON-FIELD仕様。高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材を使用しています。※定形外郵便で発送させていただきます。その為、土日、祭日の配達がありませんので、土日、祭日に購入していただいた場合、平日の発送になりますのでよろしくお願いいたします。◆商品名：NewEraMLBAll-StarGame2023LosAngelesAngelsGameworkout59FIFTYFittedHat◆新品・未使用◆サイズ：863.5cm◆カラー：ブラウン◆素材：ポリエステル100%ご注意点※必ずお読みください。■この商品は、USMLBSHOP購入の海外正規品です。100%本物。■内側サイズタブの上位置ズレがありますので、ご了承いただける方のみ、ご入札よろしくお願いいたします。(最後の画像をご参照ください。)■品質等に極端に神経質な方・完璧品（ちょっとした汚れや薄傷・擦れがひとつもない）をお求めの方は、ご入札をお控えください。■説明欄のサイズ等のご確認よろしくお願いいたします。サイズが思っていたのと違ったなどの返品対応は出来かねますので、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/unusable243674.html
http://narcologia.ru/goods/unusable88274.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild115552.html
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